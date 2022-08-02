Заболеваемость коронавирусом в Крыму растет быстрыми темпами – ежедневный прирост составляет 10% – 17%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки выявлено 119 новых случаев, это на 10% больше, чем накануне, а показатели понедельника превышали уровень воскресенья на 17,4%.

Если на протяжении 4 суток летальных исходов заболевания в республике не фиксировалось, то за минувший день умерли 2 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 185 тысяч 511 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 344 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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