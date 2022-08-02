На Украине поставили на поток вывоз за границу мужчин, имеющих тысячи долларов

На Украине поставили на поток вывоз за границу мужчин призывного возраста.

Как уже сообщал «Новый День», мужчинам 18 – 60 лет без особого разрешения запрещено не только покидать территорию страны, но и место жительства. Многие украинцы с этим не согласились и пытаются всеми возможными путями выбраться за рубеж.

Предприимчивые сограждане тут же организовали довольно прибыльный бизнес. И, похоже, что развивается он активно по всей стране.

Так, СБУ заявило о ликвидации сразу трех каналов по вывозу призывников из Украины.

«В Николаеве местный житель за 6 тысяч долларов отправлял призывников с «группой сопровождения», – сообщили в ведомстве. – В Киеве бывший помощник депутата от «Оппоблока» помогал изготавливать документы, избавляющие от призыва, за 15 тысяч долларов. А житель Львова собирался делать документы о непригодности к службе за 4 тысячи долларов».

По данным агентства ООН по беженцам, с 24 февраля Украину покинули 10 млн человек. Сколько из них мужчин призывного возраста – не уточняется.

Киев, Платон Ефимчук

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