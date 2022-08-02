Чехия, Испания, Колумбия, Латвия: Севастополь принимает международные фестивали

В Севастополе прошел Международный фестиваль по прыжкам в воду с экстремальной высоты «Крылья мира».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соревнованиях приняли участие 12 спортсменов из России, Бразилии, Испании, Колумбии, Чехии, Польши. Они прыгали с высоты 27метров.

Победителем стал ныряльщик их Чехии, на втором месте – спортсмен из Колумбии, на третьем – представитель Испании.

Россияне заняли 5 и 9 места.

Сегодня в Севастополе начинается еще один международный фестиваль «Глобальные ценности», в раках которого будут представлены короткометражные художественные, документальные и анимационные фильмы молодых режиссеров из 12 стран – Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Индии, Ирана, Кении, Китая, Латвии, Македонии, России и Узбекистана.

Севастополь, Лиана Макоба

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