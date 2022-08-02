Украинский полк «Азов» признан террористической организацией

Верховный суд России удовлетворил иск генеральной прокуратуры и признал украинский полк «Азов» террористической организацией, запретив его деятельность на территории РФ. Решение вступило в законную силу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдельный отряд специального назначения, более известное как полк «Азов» было создано в мае 2014 года как добровольческое подразделение в составе войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины для борьбы пророссийски настроенными жителями Донбасса.

Подразделение связывают с ультраправой и неонацистской идеологией, а его участников обвиняют в нарушении прав человека.

Теперь в России бойцов «Азова» могут судить как пособников, участников и организаторов террористической организации. За подобную деятельность участникам полка грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, организаторам – от 15 до 20 лет.

Москва, Игорь Юров

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