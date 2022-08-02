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NewDayNews.ru

Вторник, 2 августа 2022, 14:15 мск

Новости Крым

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У пассажира автобуса «Херсон – Симферополь» обнаружили боевую гранату

Пассажир автобуса, следовавшего из Херсона в Симферополь, пытался провезти на полуостров боевую гранату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 57-летний мужчина привязал к телу ручную гранату Ф-1 и собирался отправиться на полуостров. Однако мужчину со странным предметом, выпирающим из-под футболки, заметили на автовокзале полицейские кинологи.

Человека с гранатой задержали. Что он собирался делать с Ф-1 в Крыму, не сообщается.

Херсон, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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