Симферополь уступил Севастополю по качеству жизни

Крымская столица не может похвастаться высоким качеством жизни, хотя и обходит соседний Севастополь по ряду показателей. Рейтинг по итогам 2 квартала текущего года составил Финансовый университет при правительстве РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс качества жизни рассчитывается на основании динамики общественного мнения по ряду направлений, наиболее значимыми из которых являются уровень жизни, качество медицинского обслуживания, доступность недвижимости и состояние экологии.

Севастополь вошел в число лидеров (25 лучших городов), заняв 19 место. Город получил 96 из 100 возможных баллов по конфликтности общественных отношений (подразумевается их отсутствие), 87 – по спокойствию эмоционального фона, 80 – по работе ЖКХ.

Слабыми местами стали уровень жизни, медицинское обслуживание, состояние дорог и интерес к культурным ценностям. В целом, город получил 68 баллов. Для сравнения: у лидера рейтинга Москвы суммарный результат 80 баллов.

Крымская столица набрала всего 65 баллов, проиграв Севастополю практически по всем статьям, за исключением экологии и уровня напряженности: с этим в Симферополе гораздо лучше, чем у соседа. А наибольшие проблемы в городе отмечены в сфере здравоохранения. Кроме того, симферопольцы не могут похвастаться уровнем жизни, отношением к культурным ценностям и благоприятной средой для бизнеса.

Симферополь, Лиана Макоба

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