«Надо победить до зимы, иначе не вернём территории» – администрация Зеленского

Боевые действия на Украине должны закончиться до зимы «тактической победой Киева». Необходимо, чтобы летнее контрнаступление украинской армии привело к «освобождению юга и территорий Донбасса от агрессора».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью японскому каналу NHK заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Запад должен срочно предоставить большое количество вооружений уже в начале августа, потому что промедление в этом вопросе грозит срывом украинского наступления и крушением планов по возвращению «всех оккупированных территорий».

«Если боевые действия продлятся до зимы, возвращать территории будет всё труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придёт», – заявил Ермак.

Ранее похожее заявление о том, что боевые действия необходимо завершить до холодов, делал президент Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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