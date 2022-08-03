Жительница Крыма пыталась выгородить мужа, избившего до комы ее ребенка

Житель Крыма избыл пасынка до комы, мать ребенка пыталась выгородить мужа.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, инцидент произошел 23 марта в Армянске. 37-летний мужчина решил повоспитывать 8-летнего пасынка и жесткого избил мальчика на глазах у его матери.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, переломы таза и впал в кому. Мать, вместо того, чтобы защищать сына, сообщила диспетчеру скорой помощи и прибывшим на вызов медикам, что он упал с лестницы.

Однако эксперты пришли к выводу, что ребенку нанесли умышленные побои. Тем не менее, мать настаивала на своем. И тоже стала фигурантом уголовного дела за попытку скрыть преступление.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины (пункт «б» части 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) завершено.

Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Ребенок прошел курс лечения и находится на реабилитации у родного отца.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»