В Севастополе пьяный подросток наехал на инспектора ДПС

В Севастополе 15-летний подросток сбил инспектора ДПС.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, инцидент произошел рано утром на улице Хрусталева в Ленинском районе города.

Сотрудники ДПС пытались остановить мопед, на котором ехали два подростка. Но на требования остановиться, юный водитель не отреагировал, сбил одного из сотрудников полиции и попытался скрыться.

Сотрудник ДПС получил закрытый перелом голени, его госпитализировали.

Мопед «поймали» буквально через квартал. За рулем оказался пьяный 15-летний подросток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 264, 318, 112 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

«Следователи дадут оценку обстановке в семье, воспитательному процессу и исполнению родителями своих обязанностей», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Олег Яковенко

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