Сильнейшие хай-даверы мира собрались в Крыму

В Ялте состоится II этап международного фестиваля по хай-дайвингу «Крылья мира».
Как уже сообщал «Новый День», первая часть соревнования прошла в Севастополе. По итогу в первую тройку вошли спортсмены из Чехии, Колумбии и Испании.
Второй тур состоится в воскресенье, 7 августа, в Симеизе на скале Дива. Вышку для прыжков установят на высоте 27 метров над уровнем моря.
В соревнованиях принимают участие 12 сильнейших хай-даверов мира:
Артем Сильченко (Россия),
Блейк Олдридж (Великобритания),
Мигель Гарсия (Колумбия),
Игорь Семашко (Россия),
Михал Навратил (Чехия),
Карлос Гимено (Испания), а спортсмены из Бразилии, Германии, Польши.
По итогам двух туров определится лучший хай-дайвер 2022 года.
Ялта, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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