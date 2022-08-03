Сильнейшие хай-даверы мира собрались в Крыму

В Ялте состоится II этап международного фестиваля по хай-дайвингу «Крылья мира».

Как уже сообщал «Новый День», первая часть соревнования прошла в Севастополе. По итогу в первую тройку вошли спортсмены из Чехии, Колумбии и Испании.

Второй тур состоится в воскресенье, 7 августа, в Симеизе на скале Дива. Вышку для прыжков установят на высоте 27 метров над уровнем моря.

В соревнованиях принимают участие 12 сильнейших хай-даверов мира:

Артем Сильченко (Россия),

Блейк Олдридж (Великобритания),

Мигель Гарсия (Колумбия),

Игорь Семашко (Россия),

Михал Навратил (Чехия),

Карлос Гимено (Испания), а спортсмены из Бразилии, Германии, Польши.

По итогам двух туров определится лучший хай-дайвер 2022 года.

Ялта, Лиана Макоба

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