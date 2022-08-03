«Потери огромные, бегут и бегут»: нацистов гонят от Донецка и Горловки

Армия РФ и ЛДНР взламывает многолетние мощные укрепления ВСУ в Песках, Авдеевке, Марьинке и Красногоровке (под Донецком), а также освободила Семигорье и Травневое (под Горловкой). Украинские нацисты несут огромные потери.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

«Приходят сообщения, что под массированным огнём российской артиллерии с передовых позиций в Песках бегут и бегут боевики киевского режима. ВСУ уже не контролируют ситуацию сразу на нескольких участках линии фронта в районе Песок и Авдеевки. Есть информация об уничтожении фортификационных сооружений противника в районе АКХЗ – Авдеевского коксохимического завода. Это одно из крупнейших предприятий ДНР», – пишет военкор.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 265 населенных пунктов, включая Семигорье и Травневое. Сейчас идут бои за Пески, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку», – ссылается Поддубный на штаб территориальной обороны ДНР.

Отметим, что прохождение линии фронта вблизи Горловки и Донецка позволяло ВСУ на протяжении восьми лет безнаказанно обстреливать крупные города Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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