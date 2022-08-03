Очередной министр Крыма ушел в отставку

Министр сельского хозяйства Крыма ушел в отставку – на этом посту Юрий Мигаль продержался чуть более 2 месяцев.

Как уже сообщал «Новый День», пост министра Мигаль получил 24 мая текущего года. До этого он возглавлял аграрный комитет Госсовета РК.

И вот сегодня на официальном портале крымского правительства появился указ об его отставке, подписанный главой РК Сергеем Аксеновым.

Причины ухода чиновника пока не уточняются, сообщается лишь, что Мигаль уволился по собственному желанию.

Симферополь, Лиана Макоба

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