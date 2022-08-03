Фига, чуб и кастрюля борща: Украина заявила о регистрации национальных эмодзи

В iOS и Android появятся новые украинские эмодзи для демонстрации в соцсетях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Однако выянилось,что они ещё должны быть утверждены Unicode Emoji Subcommittee. Регистрация назначена на октябрь. Затем, надеются наУкраине, эмодзи станут доступными в следующих обновлениях мобильных ОС.

В список, кроме украинской дули, борща и лица с чубом, попали булава, рушник, вышиванка и тризуб.

Симферополь, Валентин Карамазов

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