В Крыму собирались устроить кибератаки на госучреждения

Крымчане собирались устроить кибератаки на сайты государственных учреждений.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, четверо жителей Ялты нашли в интернете и скачали на свои гаджеты компьютерные программы для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации.

В беседе с сотрудниками ФСБ они признали, что планировали использовать данный софт для проведения компьютерных атак на государственные информационные ресурсы.

Поскольку воспользоваться программами они не успели, оснований для привлечения их к уголовной ответственности нет, заявили в ведомстве.

Всем четырем объявлены предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 273 (использование компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного доступа или нейтрализации средств защиты компьютерной информации) УК России.

Симферополь, Олег Яковенко

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