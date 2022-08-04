В Крыму в ДТП сгорели два автомобиля

В Крыму сгорели две машины, столкнувшиеся на дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, инцидент произошел сегодня около 5 часов 40 минут в поселке Массандра.

Chevrolet, двигаясь со стороны Алушты в сторону Ялты, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». От удара машины загорелись. Водители не пострадали и успели покинуть салоны. Оба автомобиля выгорели полностью.

Симферополь, Олег Яковенко

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