Крым и Севастополь оказались в числе самых курящих регионов России по версии национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлялся на основе количества купленных в первом полугодии сигарет. Лидерами стали Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, где на каждого жителя пришлось от 4,5 до 3,5 пачек сигарет.

Кроме того, в десятку самых курящих вошли Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Рязанская область, Москва, Крым и Севастополь. На каждого крымчанина пришлось 1,74 пачки, севастопольца – 1,49.

Авторы исследования отмечают, что ежегодно в России только легально продается не менее 10 млрд пачек сигарет. В текущем году этот показатель сократился на 1,5%, при этом стоимость продукции выросла на 13%.

Кстати, количество курильщиков в России быстро сокращается: если в конце 2021 года к их числу относились 58% населения, то минувшей весной – уже 51%. Чаще других бросают курить люди старше 55 лет и жители городов-миллиоников.

Симферополь, Лиана Макоба

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