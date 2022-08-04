Правительство Крыма озаботилось безопасностью туристического сезона

В правительстве Крыма создали рабочую группу по обеспечению безопасности курортного сезона. Соответствующее распоряжение подписал глава РК Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», рабочая группа призвана проработать вопросы проведения в республике туристического сезона 2022 года, включая патрулирование акватории Черного моря, контроль за экскурсионной деятельностью и иные аспекты безопасности крымчан и отдыхающих.
Руководителем группы назначен вице-премьер Игорь Михайличенко, его заместителем – министр курортов и туризма Вадим Волченко. В состав рабочей группы вошли министры экологии и здравоохранения, представители администраций прибрежных муниципалитетов, ФСБ, МВД и МЧС.
Напомним, с 11 апреля в ряде регионов РК действует высокий «желтый» уровень террористической опасности.
Симферополь, Лиана Макоба
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