Социологи выяснили, насколько Крым привлекателен для отпускников

Каждый четвертый житель России, собирающийся провести отпуск вне дома, хотел бы поехать в Крым. Таковы результаты опроса населения, проведенного фондом «Общественное мнение» в июле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером туристических предпочтений стал Байкал – посетить его хотел бы каждый третий респондент. Крым оказался на втором месте – 28%. Замыкает первую тройку Санкт-Петербург.

Привлекательными направлениями для россиян так же являются Краснодарский край, Алтай, Карелия, Камчатка и Северный Кавказ.

В ходе опроса так же выяснилось, что 69% россиян никогда не проводили отпуск за пределами России, при этом треть опрошенных не выезжала даже из своего региона.

Симферополь, Лиана Макоба

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