Украина надумала сэкономить социальные пособия на миллионах беженцев

В Минсоцполитики Украины рассматривают вопрос о целесообразности выплаты одинаковых социальных пособий внутренним переселенцам и беженцам за границу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава ведомства Оксана Жолнович.

Вместе с тем, чиновники побаиваются негативной реакции и продумывают другую, «не денежную демонстрацию людям», что «Украина от них не отказалась, потому что нужно поддерживать связь с нашими гражданами».

По словам Жолнович, этот вопрос нужно урегулировать на законодательном уровне. И отталкиваться от того, в какой стране и какую именно помощь получают украинские беженцы.

«Мы будем взаимодействовать с международными партнерами по этому вопросу. Возможно, если в стране пребывания выплата достаточно значительна, тогда подумаем, стоит ли платить ту незначительную помощь от Украины», – сказала чиновница.

По разным данным, сейчас за границами страны находится около пяти миллионов украинских беженцев. Ещё около двух миллионов выехали в РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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