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Четверг, 4 августа 2022, 15:51 мск

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Киев назвал организацию Amnesty International агентом Кремля

Фото: РИА «Новый День»

Международная правозащитная организация Amnesty International участвует в российской кампании «по дезинформации и пропаганде» против Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк, комментируя информацию правозащитников о том, что ВСУ размещают вооружение в жилых районах и используют население в качестве живого щита.

«Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде», – написал Подоляк.

В том же духе высказался и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Такое поведение Amnesty International, это не про поиск и донесение миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой», – заявил он.

Напомним, сегодня Amnesty International сообщила, что Вооруженные силы Украины нарушают международные правовые нормы и военное право, используя гражданские объекты в военных целях. Речь идет о размещении вооружения на территории школ и в больницах городов. Тем самым, ВСУ подвергают опасности и причиняют вред мирным жителям, отмечается в докладе правозащитников.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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