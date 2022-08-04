Под Севастополем фура снесла несколько автомобилей, один превратила в груду металла и загорелась

Севастополь, Август 04 (Новый День, Олег Яковенко) – Под Севастополем неуправляемый КАМАЗ снес несколько автомобилей, одну машину превратил в груду металла и сам загорелся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла недалеко от поселка Сахарная Головка в районе съезда на объездную дорогу.

По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза. Фура с прицепом неслась под уклон и сносила с дороги впереди идущие и встречные автомобили. Уклониться от столкновения у легковушек шансов не было – справа шел сплошной поток машин, а слева мешало дорожное ограждение.

Один из автомобилей фура так притерла к бетонному парапету, что от него осталась только искореженная груда металла.

Сам грузовик загорелся. По данным прокуратуры, один человек погиб, несколько получили ранения.

Всего в ДТП пострадали 12 автомобилей.

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