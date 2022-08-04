ФСБ рассекретила материалы о преступлениях фашистов в Керчи

В Керчи отмечают 80-летие обороны Аджимушкайских каменоломен. Федеральная служба безопасности в рамках памятных мероприятий рассекретила.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оборона Аджимушкайских каменоломен длилась с 16 мая по 30 октября 1942 года. После поражения советских войск в середине мая 1942 года часть сил Крымского фронта была эвакуирована в Тамань. На последних рубежах у поселка Аджимушкай остались только отряды прикрытия.

Понимая, что они не в силах противостоять противнику и не имея приказа к отступлению, по разным данным от 13 тысяч до 20 тысяч человек ушли под землю – в каменоломни, где создали мощные очаги сопротивления.

Аджимушкайские партизаны продержались полгода – с 16 мая по 30 октября 1942 года. И практически все погибли: после 170-дневной осады в живых остались только 48 человек.

Пока аджимушкайские партизаны героически противостояли подразделениям СД, нацисты уничтожали население Керчи.

Согласно рассекреченным документам, немецкие войска взрывали шахты, в которых пряталось мирное население. Так, протоколы допроса только одного оберефрейтора саперного батальона содержат сведения о гибели 3 тысяч человек: часть из них погибла при взрывах, а тех, кто выходил на поверхность, расстреливали.

Есть в материалах и рассказы о борьбе с защитниками каменоломен: их лишили воды, взрывали тоннели, выкуривали газом.

«Электронные копии документов переданы в госархив Крыма, Восточно-Крымскому музею-заповеднику и общественной организации «Поисковое движение России», – сообщили в крымском управлении ФСБ.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»