В Крыму оправдали мужчину, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних

В Крыму оправдали мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних. Вердикт вынес Верховный суд РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину обвиняли в «приготовление к преступлению», «насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и совершенных в отношении двух или более несовершеннолетних», а также в «изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Ни по одной статье не было представлено доказательств, подтверждающих его вину.

«Верховным Судом Республики Крым постановлен оправдательный приговор в отношении подсудимого», – сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Симферополь, Лиана Макоба

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