Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили еще на несколько лет

Госпрограмму социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлевают до 2027 года. Соответствующее решение подготовлено правительством РФ – проект документа опубликован на портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на реализацию программы в ближайщие пять лет предлагается выделить 715,7 млрд рублей. Самая большая сумма запланирована на 2023 год – 159,4 млрд рублей, в 2024-м субсидия будет в полтора раза меньше – 106,3 млрд, далее обещают выделять по 150 млрд рублей ежегодно.

В первую очередь, за счет федерального бюджета предполагается реализовывать большие инфраструктурные проекты.

В 2027 году программа не закончится: правительству поручено проработать вопрос об ее продлении до 2030 года.

Симферополь, Лиана Макоба

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