Море у берегов Крыма превратилось в кисель

Крымское побережье Азовского моря вновь атакуют медузы. Например, в Татарской бухте рядом со Щелкино море стало похоже на кисель, а побережье усыпано мертвыми корнеротами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние годы подобное явление для конца июля – начала августа становится в Крыму нормой. Ученые объясняют это повышением солености Азовского моря. Ситуация негативно отражается на экономике: в море становится меньше рыбы, а на берегу – туристов.

Отдыхающие предпочитают другие места – где можно купаться без риска получить ожог и нет зловония от разлагающихся на жаре мертвых корнеротов.

Щелкино, Лиана Макоба

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