В России может появиться транспортный кешбэк

Министерство транспорта России поддержало идею ввести кешбэка за проезд по платным дорогам в высокий туристический сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы отметили, что в условиях, когда 80% туристов вынужденно отправляются в Крым на собственных автомобилях, да и большинство тех, кто раньше отдыхал за границей, переориентировались на внутренний туризм, целесообразно проработать меры частичной компенсации затрат на проезд по платным дорогам. Систему предлагается заимствовать из программы туристического кешбэка – средства будут возвращаться только при условии оплаты проезда картой «Мир».

Было еще предложение снизить стоимость проезда по платным дорогам Крыма и Краснодарского края, но эта идея Минтрансу не понравилась: в ведомстве заявили, что в этом случае не останется денег на ремонт и содержание магистралей.

Правда и появления транспортного кешбэка ждать в этом сезоне или следующем не стоит – в Минфине сообщили, что на ближайшие 2 года средства в бюджете на подобную программу не предусмотрены.

Москва, Игорь Юров

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