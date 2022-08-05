В Крыму отмечен всплеск заболеваемости коронавирусом: за сутки зарегистрировано 169 новых случаев, что на 18% больше показателя предыдущего дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выросло и число госпитализированных: вчера с тяжелыми формами инфекции в больницы доставили 41 человека – это почти в 2 раза больше, чем накануне. Скончался 1 человек.

Рост заболеваемости отмечен и в Севастополе – за сутки в городе выявлен 71 заболевший. В последний раз такой результат фиксировался в начале апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

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