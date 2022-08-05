В Севастополе водитель троллейбуса оскорбил ребенка-инвалида и его сопровождающую.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, инцидент произошел на маршруте №1.

Женщина с инвалидной коляской пыталась зайти в троллейбус на проспекте Гагарина, но водитель не опустил пандус, позволяющий без проблем закатить кресло в салон. Сопровождающей пришлось просить об этом водителя. Мужчина просьбу выполнил, но сопроводил свои действия оскорбительными комментариями.

Доехав до нужной остановки, женщина вновь столкнулась с проблемами: водитель остановился так, что дверь троллейбуса оказалась напротив электроопоры. Соответственно, опустить пандус не удалось. Женщина прошлось на руках выносить коляску с больным ребенком – благо ей помог мужчина, находившийся на остановке. А водитель троллейбуса, по словам горожанки, наблюдал за происходящим, отпуская язвительные замечания.

Прокуратура начала по этому факту проверку. В обстоятельствах происшествия разбирается и следственный комитет.

Севастополь, Олег Яковенко

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