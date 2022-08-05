Когда PR важнее результата: глав крымских муниципалитетов оценили по активности в соцсетях

Специалисты крымского Центра управления регионом проанализировали работу органов местного самоуправления в интернете. Учитывалась работа в информационно-аналитической системе «Инцидент Менеджмент», ведение официальных страниц в соцсетях и МедиаИндекс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», система мониторинга «Инцидент Менеджмент» позволяет быстро реагировать на темы, поднимаемые в соцсетях. Анализ проводится по ключевым словам, результаты отправляются региональному администратору, который решает насколько проблема остра и требуются ли реакция власти.

Публично ответить на запрос нужно в течение суток. У сотрудников администрации президента РФ тоже есть доступ к системе, и они могут контролировать работу регионов.

ЦУР РК при составлении рейтинга по работе в системе «Инцидент Менеджмент» оценивал качество ответов, среднее время ответа, процент просроченных обращений.

Оказалось, что быстрее всего на обращения в соцсетях реагировали в Сакском районе – среднее время ответа 3 часа 18 минут. Не более 5 часов требовалось чиновникам Армянска, Симферопольского района, Судака), Феодосии и Ялты.

Дольше всего ждать ответа приходилось жителям Керчи – 13 часов 20 минут.

При составлении рейтинга по ведению официальных страниц глав администраций в соцсетях учитывались количественные показатели и качество контента. В итоге лучшими признаны соцсети Янины Павленко (Ялта), Инны Федоренко(Джанкойский район) и Святослава Брусакова (Керчь). Хуже всего обстоят дела у главы Ленинского района Олега Попова.

Еще один анализ проводился по системе «МедиаИндекс»: подсчет основывается на учете трех основных факторов – цитируемость объекта и его спикеров, заметность объекта, тональность сообщений по отношению к объекту. У системы много недостатков, в том числе и непрозрачность формулы подсчета. Тем не менее, сегодня «МедиаИндекс» считается единственным обобщающим показателе, с достаточной точностью показывающим общую эффективность PR.

По данным ЦУР, лидерами в этом рейтинге стали главы Ялты, Симферополя и Керчи.

Симферополь, Лиана Макоба

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