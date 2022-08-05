СБУ отчиталась о предотвращении удара «Калибром» по памятнику Бандере во Львове

Во Львове СБУ задержала местного жителя, который якобы «передавал в ДНР координаты для нанесения ракетных ударов по памятнику Степану Бандере».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», экзотическая информация официально прозвучала из уст начальника регионального отдела Службы безопасности Украины.

Вместе с ним задержали «ещё одного мужчину». Как заявляют в СБУ, «в соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессора».

Первый мужчина не только «передавал координаты памятника», но и, как утверждается, «впоследствии должен бы корректировать огонь по монументу».

На данный момент, как сказано, «двум поборникам путинизма» объявлено о «подозрении в пропаганде войны».

«Неужели уже настолько плохо с патриотизмом во Львове?», – иронизируют в соцсетях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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