Нехай буде: власти Украины завысили сумму на восстановление страны в 4 раза

Специалисты Киевской школы экономики подсчитали экономические потери страны за последние полгода и оценили, сколько денег потребуется на восстановление – суммы получили в разы меньше, чем озвучивает правительство Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 1 августа 2022 года сумма ущерба оценена в 108,3 млрд долларов. Это на 13% больше, чем предыдущая оценка по состоянию на 13 июня 2022 года.

Убытки озвучены на уровне 128,8 млрд долларов (3,7 трлн гривен).

«По оценкам экспертов, потребности в восстановлении разрушенных активов составляют не менее 185 миллиардов долларов или почти 5,4 триллиона гривен, – заявляют авторы доклада. – Общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только реконструкцию разрушенных объектов по принципу Build Back Better, с учетом модернизации, и дополнительную потребность в ликвидности для восстановления предприятий».

Отметим, что сумма ущерба, озвученная экспертами, в 6 раз меньше, а необходимая на восстановление – в 4 раза меньше заявленных правительством Украины. Напомним, премьер-министр страны Денис Шмыгаль настаивает, что нужно 750 млрд долларов.

Чтобы сгладить расхождение, в Киевской школе экономики оговариваются, что их «оценка не учитывает общие потребности в восстановлении экономики, а также дополнительные потребности в модернизации активов, которые не пострадали от повреждений и разрушений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет 750 миллиардов долларов».

Киев, Мирослава Мельник

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