Вошли во вкус: Украина захотела вслед за зерном вывозить по морю железную руду

Украина рассчитывает распространить соглашение о разблокировании экспорта зерна на другие товары, в частности, на металлы и железную руду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии Financial Times заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка.

«Это Стамбульское соглашение о логистике, о движении судов по Чёрному морю. В чём разница между зерном и железной рудой?», – риторически вопрошал Качка.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить об этом преждевременно.

«Москва пока не формулировала официальную позицию о возможности включения металлов в сделку по экспорту из Украины», – отметил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»