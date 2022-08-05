Лукашенко только и ждёт украинского наступления на Херсон – львовский военный эксперт

В Белоруссии всё готово для войскового удара по Украине и открытия северного фронта. Сигналом послужит наступление ВСУ на Херсон.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире львовского телевидения заявил военный эксперт Петро Черник.

«Нельзя считать, что враг не нападёт. Нужно считать, что враг нападёт в обязательном порядке. Вместе с тем, нужно делать всё возможное, чтобы, когда он нападёт, эта война была для него неприемлемой. Я исповедную философию жёсткого политического реализма, а в данном случае военного реализма, что Украина для них (Белоруссии и России) неприемлема – они могут ударить где угодно. По моему мнению, белорусское направление, несмотря на то, что оно ещё не является рабочим на данный момент, также является угрожающим», – рассуждал эксперт.

«У Лукашенко пистолет возле виска заряжен, ему некуда бежать, он нелегитимный и нелегальный одновременно по всем возможным точкам зрения. Это заставит его ударить с севера. Нельзя легкомысленно относиться к любому участку. Наши будущие успешные контрнаступательные действия на Херсонщине могут стать триггером, спусковым крючком для того, чтобы произошёл удар с севера, к этому нужно серьёзно готовиться», – приводит слова Черника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»