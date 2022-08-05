«Войскам стрелять нечем, Запад – не помощник» – глава оборонного комитета Верховной рады

Вооружённые силы Украины испытывают острый дефицит снарядов и боеприпасов. Запад не способен восполнить недостаток. В таких уловиях говорить о контрнаступлении бессмысленно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Украины Сергей Рахманин.

«У нас огромная проблема с вооружением, особенно с боеприпасами. В первую очередь, это касается артиллерии больших калибров, но не только. Поэтому, в принципе, я так понимаю, что на сегодняшний день нет острой необходимости в увеличении количества военнослужащих, сил обороны. Как официально заявляли наши руководители, они составляют почти миллион. Но вооружения для того, чтобы обеспечить всем необходимым этих людей, чтобы они выполняли все задания, в том числе, более активно освобождали оккупированные территории – вот с этим, к сожалению, есть проблемы», – посетовал украинский политик.

«Самой большой проблемой, которая не позволяет нам более активно и более эффективно наступать… это связано с необходимостью активнее использовать средства поражения, а к этим средствам поражения, к сожалению, не хватает боекомплекта. То есть, как бы ни помогали нам наши западные партнёры, каким бы эффективным ни было оружие, которое нам поставляется, но всё равно, подавляющее большинство вооружения, которое находится в ВСУ, – это постсоветские образцы, и это касается, в первую очередь, артиллерии, хронически не хватает боеприпасов. Мы выстреливаем всё, что можно выстрелить, все боеприпасы, до которых мы можем дотянуться, мы пытаемся покупать и поставлять военным, но для реальных нужд и создания хотя бы относительного паритета с россиянами, этого недостаточно», – приводит слова Рахманина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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