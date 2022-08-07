«Контрнаступление срывается» – Киев запросил у Запада многоцелевые истребители

Украина не сможет начать контрнаступление и «возвратить под контроль занятые агрессором территории» одной лишь дальнобойной западной артиллерией. Необходимы, прежде всего, многоцелевые истребители.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил спикер командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Нам нужно вместе с образцами западной артиллерии, которую нам уже поставили наши партнеры, всё же уничтожить их средства противовоздушной обороны. Имея на вооружении под крыльями самолётов такие ракеты, как противорадиолокационные, мы могли бы понемногу уничтожать их ПВО, и уже дальше помочь авиационной поддержкой в продвижении наших войск и освобождении наших территорий», – сказал Игнат.

Напомним, ранее минобороны Украины заявляло, что для «успешного контрнаступления» нужны 100 ракетных комплексов «Хаймарс» и тысяча танков. Однако США пока отправили дополнительно к десятку имеющихся комплексов лишь шесть новых. Также Польша направила дополнительно менее сотни танков. О какой-то партии самолётов даже не идёт речи.

По мнению экпертов, запрашивая истребители, Киев хочет оправдаться перед Вашингтоном за срыв наступления на юге Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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