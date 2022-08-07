Президент Финляндии призвал ЕС готовиться к упадку и развалу

Украинский кризис приведёт к непрерывному экономическому спаду в ЕС и негативным образом скажется на единстве Евросоюза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, европейская экономика уже точно «не будет расти из года в год», так как «количество вызовов всё увеличивается».

«Гражданам Финляндии и других государств ЕС придётся привыкать к тому, что экономика больше не будет расти из года в год. Это может негативно повлиять на единство Европы, так как развитие внезапно останавливается, а количество вызовов всё увеличивается», – предупредил Ниинистё.

Симферополь, Валентин Карамазов

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