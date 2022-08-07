Огромная часть оружия, которое Запад предоставляет Украине, не попадает на фронт, а страны-доноры не могут проконтролировать, как используется военная помощь и почему она не доходит до места назначения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в документальном фильме, снятом американским телеканалом CBS.

В анонсе журналисты рассказывают, что основная часть западного оружия и военного снаряжения направляется к границе Польши, а затем союзники США и НАТО переправляют его «в руки украинских чиновников», и на этом контроль Штатов заканчивается.

«Все эти вещи пересекают границу, а потом что-то происходит, и только около 30% из них достигает конечного пункта назначения», – говорит в интервью основатель литовской организации Blue-Yellow Йонас Оман, занимающийся поставками военного снаряжения на Украину.

По информации авторов фильма, «некоторые выражают обеспокоенность тем, что оружие попадает на чёрный рынок Украины, который процветал за счёт коррупции сразу после распада Советского Союза».

Ещё один негативный комментарий даёт Энди Милберн – полковник морской пехоты США в отставке, служивший в Ираке и Сомали и недавно основавший компанию Mozart Group. Он занимается обучением украинских солдат на передовой, приехал на Украину после начала спецоперации и создал базу в Киеве.

«Я понимаю, что войска США не воюют с россиянами. Я понимаю, что даже американские войска не пересекают границу. Но почему бы хотя бы не поставить людей для надзора за Украиной?! Это могут быть гражданские лица, чтобы следить за тем, чтобы всё происходило правильно», – сетует американский инструктор.

Эксперты, опрошенные журналистами считают, что, в конце концов, оружие может попасть не в те руки и стать источником нестабильности в остальном мире, как это уже было во время и после конфликтов в Ливии, Ираке или Афганистане.

Симферополь, Валентин Карамазов

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