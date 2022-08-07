В Севастополе продлили режим высокого уровня террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности на период с 18:00 7 августа 2022 года сроком на семь суток до 18:00 14 августа 2022 года.

Напомним, в соседнем Крыму высокий уровень опасности ввели в первой половине апреля. Власти Севастополя к такой мере не прибегали, пока 31 июля возле штаба Черноморского флота не сработало взрывное устройство. В тот же день губернатор Михаил Развожаев объявил о введении «желтого режима».

Севастополь, Олег Яковенко

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