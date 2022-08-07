«Ситуация аховая» – экс-соратник украинского президента призвал «разоблачать ложь Зеленского»

Команда Зеленского беззастеничиво лжёт населению об успехах на фронте, подмяв под себя все каналы телевидения и заткнув рты всем политическим оппонентам. На самом деле, «ситуация на передовой аховая» для вооружённых сил Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший соратник Зеленского – депутат Верховной рады Гео Лерос, изгнанный из правящей партии «Слуга народа» после конфликта с администрацией украинского президента.

«От военных я слышу, что в Киеве расслабились и не чувствуют войну, в других регионах не чувствуют войну. В первую очередь, это нужно адресовать не людям, которые отдыхают, позволяют себе провести какой-то активный образ жизни в городах, где нет войны. Это, в первую очередь, нужно адресовать офису президента, их представителям на ТВ, которые успокаивают людей, говорят – «вот-вот война закончится нашей победой, недели две, всё у нас будет под контролем, сейчас мы уже начинаем освобождать территории», – отметил он.

«Во-первых, меня тошнит от подобного вранья, которое звучит от подобных людей. Меня эти ублюдки этим раздражают, что они с такой лёгкостью выходят на эти эфиры и придумывают очередной фейк, для того, чтобы им поверили. Они несут ответственность за каждого мирного человека и солдата, который погиб... Мы с этим разберёмся потом. Сейчас не время утраивать майдан. Но пришло время говорить об этом, потому что от этой тирании начинает просто крыша ехать», – приводит слова Лероса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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