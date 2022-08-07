Во Львове «дерусифицировали» Дагестанскую и Чувашскую улицы

Львовская область приступила к «дерусификации и деколонизации» региона от наследия Русского мира в названиях всех улиц столицы Галичины. Теперь они будут именоваться только в честь «героев Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

«По распоряжению городского головы, была создана рабочая группа, где мы объединили все инициативные группы наших коллег-депутатов и начали анализировать топонимику города, обращая внимание на моменты, которые в названиях улиц могут нести российскую пропаганду. Мы говорим о таких названиях улиц, как, например, Брюллова, Чайковского, которые на самом деле, используются очень часто как нарратив российской пропаганды, что величественными могут быть такие фигуры. Но мы имеем своих выдающихся личностей из нашей истории, нашей повседневности и нашего будущего. Это то, что мы хотим распространить», – сказал чиновник.

«Было 24 члена рабочей группы. Это – историки, архитеркторы. Приглашали на разные заседания математиков, если это стоял вопрос о названии математических улиц. Например, рассматривали по Лобачевскому. Или, скажем, если что-то было связано с химией, биологией, приглашали и выясняли – имеет ли этот человек отношение к Львову, использовался ли его вклад как пропаганда или, возможно, российская пропаганда хотела использовать этот украинский вклад. Это было очень важно отличить», – рассуждал Москаленко.

«Мы уже приняли решением на предыдущей сессии городской рады по первым восьми улицам. Например, первая улица – улица Некрасова. Она переименована в честь нашего современного героя и известного во Львове общественного активиста, поэта Юрия Руфа. Улица Брюллова, очень знаковая улица, где во Львове размещен музей террора, который в свое время основала Ирина Калинец, и, соответственно, эта улица переименована в ее честь.

Несколько улиц поменьше, располагающихся возле аэропорта. Одна из них – улица Дагестанская. Переименована в Гостомельскую. Улица Чувашская – в Чернобаевскую», – приводит слова Москаленко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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