«Спасения нет» – в Киеве готовятся к встрече зимней энергетической катастрофы

США отказали Украине в «газовом ленд-лизе», а «Нафтогазу» пришлось объявить дефолт по долгам, чтобы перенаправить средства на компенсацию тарифов для населения. Однако эти деньги – капля в море, их не хватит для прохождения отопительного сезона и предотвращения энергетической катастрофы в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт по энергетике Николай Тесля.

«Расчет на «газовый ленд-лиз» не сработал, «Нафтогаз» допустил дефолт по внешнему долгу, поскольку не смог договориться с инвесторами о его реструктуризации. Эти «сэкономленные» деньги должны пойти на латание дыр всех участников рынка, несущих обязательства перед населением. Менеджеры «Энергоатома» помочь не могут. Несмотря на работу на максимальной мощности во время прошлых осени и зимы, атомная отрасль также находится в финансовой дыре», – отметил эксперт и добавил, что украинской энергетике для спасения необходимо несколько миллиардов долларов, которые взять неоткуда.

Симферополь, Валентин Карамазов

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