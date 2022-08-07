Украинский военный эксперт призвал готовиться к потере Николаева и Одессы

В 2014 году Крым и Донбасс были не просто волею случая отделившимися от Украины территориями, а частью большого плана РФ по возвращению всей территории исторической Новороссии. Этот план был поставлен на паузу, а в феврале 2022 года продолжилось его воплощение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший спикер Генштаба вооружённых сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнёв.

«Я вам хочу напомнить историю, с чего всё начиналось в 2014-м году. С создания так называемой Новороссии. Фактически те регионы нашей страны, где сейчас происходят ожесточённые бои, начиная с Харькова. Луганска и Донецка, Запорожской области, Херсонской области, к этому россияне стремятся добавить еще Николаев, Одессу, Одесскую область и создать на базе этих регионов так называемую республику Новороссия. Для того, чтобы реализовать этот план, они должны взять под контроль не только определённые участки территории областей, но и областные центры. Именно в этом направлении они работают», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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