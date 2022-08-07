Протянули с контрнаступлением: в Киеве вместо атаки на Херсон готовятся оборонять Запорожье и Кривой Рог

Украина опоздала с контрнаступлением на юге. Кроме того, Россия сосредоточила в Херсонской и Запорожской областях огромный ударный кулак.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший спикер Генштаба вооружённых сил Украины, военный эксперт Владислав Селезнёв.

«Сейчас россияне на южном фланге российско-украинского фронта уже сосредоточили как минимум 30 батальонно-тактических групп. Ещё несколько групп находятся на севере временно оккупированного Крыма в готовности к перемещению. Куда именно – доподлинно неизвестно, но есть лишь два варианта. Первый – это направление к Гуляй-Полю на Запорожье, или это направление на Херсон, а там уже будут они смотреть – будь то на Николаев или на Кривой Рог, или, возможно, на тот же многострадальный Никополь в направлении на Запорожье.

То есть, формируется очень мощная военная группировка. Более того, в этой группировке немалую часть составляют воздушно-десантные войска Российской Федерации. Де-факто, они сейчас собрали со всех участков российско-украинского фронта все подразделения десантных войск и сосредоточили их на одном относительно небольшом кусочке суши. Для чего предназначен десант? Десант предназначен для мгновенного продвижения вперёд, захвата новых плацдармов и рубежей, и удержания их до подхода основных сил противника.

Потому, можно считать, что благодаря тому, что мы знаем, что десантники переместились в район Херсона и Новой Каховки, можно говорить, что в ближайшее время именно тут будут происходить атаки российских военных», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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