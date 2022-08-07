Зеленский напуган «очень тяжёлой ситуацией» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не может больше скрывать положение дел на фронте и вынужден признать очевидные всем провалы ВСУ в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отчаянной ситуации он заявил в своём ежедневном вечернем обращении и добавил, что украинская армия «несёт большие потери».

Вместе с тем, он попытался заверить украинцев, что ВСУ «делают всё возможное для обороны» не только Донбасса, но и Николаева с Кривым Рогом.

«На юге страны россияне пытаются сконцентрировать силы. Я призвал партнёров предоставлять Украине больше оружия и в ускоренном темпе. На следующей неделе ожидаю от союзников хороших новостей в контексте предоставления вооружений», – уверял Зеленский.

Он также решил запугать жителей освобождённых территорий и заявил, что «каждый, кто помогает россиянам в организации референдумов на подконтрольных РФ территориях, понесут ответственность».

Симферополь, Валентин Карамазов

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