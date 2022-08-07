Европа расхотела отменять русских музыкантов и заменять их украинскими

Крупнейшие европейские театральные площадки больше не идут навстречу киевским просьбам об отмене русской культуры и отказываются менять представляющих Россию музыкантов и артистов на украинских.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Галина Григоренко.

«В общении с европейскими коллегами нам очень трудно отстаивать наш призыв – Cancel Russia, потому что они не очень склонны к этому, в их понимании это национализм. Поэтому мы сейчас переходим к тому, что мы предлагаем замену, мы хотим иметь свой личный голос, дать нашим творцам собственные аутентичные возможности высказаться, собственные площадки и просим заменять, если это, конечно, возможно. Мы знаем, что оперный театр «Ла Скала» открывает свой сезон в этом году «Борисом Годуновым». Мы сейчас готовим к ним письмо ближе к открытию, потому что остановить этот процесс невозможно, туда вложены огромные деньги. Но мы понимаем, что высказать свою озабоченность, несогласие с этой политикой мы, всё-таки, должны.

Фестиваль в Зальцбурге – это самый знаковый музыкальный фестиваль. Они продолжают сотрудничество с оркестром «MusicAeterna» и Теодором Курентзисом – хотя по национальности он грек, но финансируется фактически РФ из государственного бюджета. Мы высказали своё желание, чтобы он прекратили их сотрудничество ещё в феврале, через два дня после нашего письма они хотя бы опубликовали заявление, что они осуждают агрессию на территории нашей страны, не называя агрессора, а дальше ничего не изменилось. Они продолжили эту программу.

Более того, мы предлагали сделать отдельный концерт, посвящённый Украине, с нашим любым симфоническим оркестром. Они отказались. Сказали, что «у нас полностью заполнена программа на три года вперёд». Поэтому у нас работы впереди очень много. Просто отстаивать и говорить – дайте нам площадки вместо россиян, к сожалению, не работает», – приводит слова Григоренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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