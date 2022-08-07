Украинцы бегут на российские интернет-ресурсы – узнать, что происходит в их стране

Плохо слепленные фейки о спецоперации РФ и положении на фронтах, которые постоянно крутятся на каналах телевидения «Незалежной», заставляют украинских пользователей искать объективную картину в российском сегменте интернета.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Потому что, когда люди перестают верить собственному телевидению и его смотреть, чем это закончилось? У нас же масса зрителей прекратило смотреть «Марафон» (единая программа, которую власть обязала показывать все ведущие телеканалы – прим. «НД»), потому что узнать там правду невозможно. Что они сделали ? Пошли в соцсети. Что нашли в соцсетях? Огромное количество российских пропагандистских «Телеграм»-каналов. Соответственно, вместо того, чтобы людям на своём, украинском, информационном пространстве давать своё, украинское, видение, мы просто людей откинули в пространство, где куча вражеских голосов», – посетовал Луценко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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