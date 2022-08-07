«Пришлют ещё 1500 танков» – в Киеве призвали молчать о контрнаступлениях

Россия – огромная страна, обладающая бесконечным количеством складов с военной техникой и боеприпасами. Руководству Украины следует относиться серьёзно к противнику и методам противостояния ему.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Это – очень тяжелые бои. С моей точки зрения, давно пора прекратить эту полукомедийную картину войны, которую нам подают на телевидении. Это не война с дебилами, которых «по десять штук убиваем, берем в плен, а цыгане крадут танки». Это очень большая, сильная армия очень небезопасного врага, у которого в десять раз больше артиллерии и дронов. Их артиллерия корректируется постоянно дронами, которые у нас практически нечем сбивать», – переживал Луценко.

«Нужно говорить честно: «Уважаемые украинцы, посмотрите на карту мира и вы увидите, кто нам противостоит». Представьте, сколько на этой огромной карте России есть складов, техники. Арестович может ржать, что прислали в Херсон Т-62. Да, это старые танки 1970-х гг., но они лупят на 4 километра, а у меня в руках – противотанковое орудие, которое бьёт максимум на 800 метров. И других, пока что, нет. Поэтому можно хихикать в Киеве, а можно думать головой, чтобы не анонсировать наступление на юг, и этих танков не прислали ещё полторы тысячи», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского прокурора.

Симферополь, Валентин Карамазов

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