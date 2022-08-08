В Крыму вынесли приговор за жестокое преступление 24-летней давности

В Крыму вынесли приговор 44-летнему гражданину Украины – его признали виновным в преступлении, совершенном 24 года назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в ночь 22 августа 1998 года мужчина, которому тогда было 20 лет со своим приятелем развлекался в Ялте, употребляя алкоголь и наркотики. Когда парни достигли состояния сильного опьянения, им встретилась 26-летняя знакомая. Они силой затащили ее под лестницу ближайшего дома, избили, поочередно изнасиловали, а потом, чтобы девушка не обратилась в правоохранительные органы, задушили ее же кофтой.

Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

В отношении его подельника расследование было прекращено, так как он умер.

Симферополь, Олег Яковенко

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