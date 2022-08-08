В Крыму водитель туристического автобуса публично унизил пассажирку

В Крыму водитель туристического автобуса публично унизил и оскорбил пассажирку – ему не понравилась внешность женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в Ялте. Молодая женщина отдыхала в Гаспре вместе с матерью и 3-летним сыном. В минувшую субботу она должна была уехать в Москву, оставив близких в Крыму. Для передвижения москвичка выбрала автобус Ялта – Симферополь – Москва и серьезно пожалела об этом.

Женщина обладает восточной внешностью. По всей видимости, именно это не понравилось водителю автобуса. Сначала семье высказали претензии за то, что они явились за час до отправления автобуса и «мозолили глаза», потом выразили неудовольствие за просьбу положить багаж в специальное отделение. А когда мать и маленький сын зашли в салон, чтобы попрощаться с женщиной, водителя и вовсе понесло: он начал оскорбительно высказываться на счет профессии и национальности пассажирки, предположив, что она, мягко говоря, приехала из одной из стран бывшего СССР и работает уборщицей. Его «пламенную речь» зафиксировала на видео мать женщины.

Сама дама возмутилась: во-первых, она коренная россиянка, во-вторых, работает в одной из структур правительства Москвы, в-третьих, ее вообще шокировало поведение водителя:

«Сильно расстроилась я: в своей же Родине мы считаемся чужими? Наша страна ведь многонациональная? Когда в нашей стране перестанут различать людей по внешности?! – прокомментировала видео женщина, заявив, что много ездила и по Европе, и по Азии, но нигде с подобным не сталкивалась. – Это очень актуально для российских граждан-азиатов, а именно: калмыков, бурятов, тувинцев и остальных!»

В правительстве Крыма на ситуацию отреагировали: «С женщиной связались. Автобус работает по схеме мультимодальных перевозок. Водитель, предварительно, из Москвы. Ответственность не снимаем. Семью после отдыха Крым бесплатно отправит домой. Просим всех сообщать о подобных фактах», – заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Симферополь, Лиана Макоба

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