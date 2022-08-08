Херсонес рискует оказаться под водой

Древний Херсонес может оказаться под водой – море ведет на него активное наступление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СевГУ, ученые университета совместно с коллегами из МГУ провели комплексные исследования на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». В число прочего изучились глубинное строение и вещественный состав геологических комплексов в море на глубине от 5 до 30 метров, а также водоносный горизонт.

Оказалось, что с 70-х годов прошлого века берега в районе Херсонеса ежегодно отступают на 20-50 сантиметров.

«На известняки, которыми сложены береговые обрывы, воздействуют морские волны, разнонаправленные ветры и атмосферные осадки, породы вымываются и разрушаются, образуя волноприбойные ниши, трещины и т.п., – пояснили в СевГУ. – Карстовые процессы, которые имеют место на глубине и формируют подземные полости, пещеры и т.п. – могут быть опасны для строительства и другой деятельности».

Севастополь, Лиана Макоба

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